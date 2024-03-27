На ДніпроГЕС досі розбирають завали, шукаємо заміну обладнання — Міненерго

ДніпроГЕС після прильоту (Фото: Кабмін)

На Дніпровській гідроелектростанції у Запоріжжі вже п'ятий день триває розбір завалів після ракетного удару росіян 22 березня. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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За її словами, на станції продовжують розбирати завали та оцінювати стан обладнання.

Вона зазначила, що те обладнання, яке підлягає ремонту, відновлюватимуть, а зруйнованому шукають заміну і намагатимуться провести ремонт якнайшвидше.

Гринчук заявила, що енергетика є головною ціллю для окупантів, тому українці мають бути готовими до "різних варіантів розвитку подій".

"Енергетики роблять все можливе для захисту об'єктів та відновлення пошкоджених, але потрібне посилення ППО", – заявила заступниця міністра.

Раніше глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу. Є загиблі та поранені.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд дамбою повністю перекрили. Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

В Офісі генпрокурора повідомили, що в Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, поки об'єкт виведено з ладу, але небезпеки для громадян немає.

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