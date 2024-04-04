Посадовець НАТО: Українські удари вивели з ладу 10-15% потужностей російських НПЗ

У НАТО заявили, що стає все менше і менше об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів

НПЗ у Татарстані (Фото: Російські пропагандистські ресурси)

Удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей. Про це за підсумками засідання Ради Україна-НАТО на правах анонімності заявив посадовець Альянсу, передає Reuters.

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"Удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а можливо й понад 15%. І, залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і вимагати значних витрат", – сказав він.

За словами посадовця, стає все менше і менше таких об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів.

Він також підкреслив, що деякі удари українських безпілотників здійснювались на відстані понад 1000 кілометрів. Це, за його словами, "підкреслює масштаб атак".

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ обвалилося виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня скоротили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ в Нижньокамську, Татарстан, після чого там виникла пожежа.

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