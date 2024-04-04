Чиновник НАТО: Украинские удары вывели из строя 10-15% мощностей российских НПЗ

В НАТО заявили, что становится все меньше и меньше объектов российской энергетики, критической инфраструктуры, защищенных от потенциальных ударов

НПЗ в Татарстане (Фото: Российские пропагандистские ресурсы)

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей. Об этом по итогам заседания Совета Украина-НАТО на правах анонимности заявил чиновник Альянса, передает Reuters.

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"Удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а возможно и более 15%. И, в зависимости от масштаба повреждений, ремонт может занять значительное время и требовать значительных затрат", – сказал он.

По словам чиновника, становится все меньше и меньше таких объектов российской энергетики, критической инфраструктуры, защищенных от потенциальных ударов.

Он также подчеркнул, что некоторые удары украинских беспилотников производились на расстоянии более 1000 километров. Это, по его словам, "подчеркивает масштаб атак".

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ обрушилось производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта сократили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, Татарстан, после чего там возник пожар.

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