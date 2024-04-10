Шеф Пентагона об атаках на российские НПЗ: Украине лучше сосредоточиться на военных целях

По мнению Ллойда Остина, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут негативно повлиять на глобальную энергетическую ситуацию

Ллойд Остин (Фото: ЕРА, MAST IRHAM)

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинской армии следует сосредоточиться на ударах по российским целям, которые оказывают "непосредственное влияние на войну", чем атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории врага. Его цитирует Bloomberg.

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"Эти атаки могут косвенно повлиять на глобальную энергетическую ситуацию. Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут оказать непосредственное влияние на текущую борьбу", - сказал он.

Шеф Пентагона также призвал Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине и подчеркнул, что такая помощь будет способствовать увеличению оборонного производства в самих Соединенных Штатах, эти деньги будут способствовать работе оборонной промышленности.

Заявление Остина об НПЗ осудил сенатор-республиканец Том Коттон, обвинивший Белый дом в препятствовании эффективным действиям Украины из-за политических соображений.

"Думаю, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на газ повышались в год выборов", – сказал он.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ упало производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта снизили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти в НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

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