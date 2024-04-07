У Росії зупинився ще один нафтопереробний завод. Причина – повінь в Орську
У Росії зупинився ще один нафтопереробний завод – ПАТ "Орськнафтооргсинтез" у місті Орськ (Оренбузька область). Причиною став не український дрон, а повінь, повідомила пресслужба підприємства.
"У зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаної, в першу чергу, з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено", – повідомив представник компанії.
Обсяги перероблювання Орського НПЗ не найбільші у Росії, але він має значну глибину, виробляє світлі нафтопродукти, зокрема бензини. Потужність заводу – 6 млн тонн нафти на рік. Власник – компанія "ФортеІнвест".
Протягом 5-6 квітня в Орську прорвало дві насипні греблі на річці Урал, у регіоні було введено режим надзвичайної ситуації. У місті оголосили про термінову евакуацію селища Нікель, розташованого впритул до нафтопереробного заводу.
У зону затоплення потрапили залізничні колії, що означає обмеження відвантаження нафтопродуктів, а як наслідок – зупинку перероблювання, тому що це безперервний процес.
Місцева влада заявила, що "повенева обстановка в Орську розвивається за найгіршим сценарієм".
- 12 березня Україна атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблювання нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".
- З 31 березня на позаплановий ремонт зупинився підконтрольний Газпрому Астраханський газопереробний завод (ГПЗ).