У Росії зупинився ще один нафтопереробний завод. Причина – повінь в Орську

Друге за величиною місто в Оренбурзькій області Росії затопило. Це призвело до зупинки ще одного НПЗ

Фото: Орськнафтооргсинтез

У Росії зупинився ще один нафтопереробний завод – ПАТ "Орськнафтооргсинтез" у місті Орськ (Оренбузька область). Причиною став не український дрон, а повінь, повідомила пресслужба підприємства.

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"У зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаної, в першу чергу, з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено", – повідомив представник компанії.

Обсяги перероблювання Орського НПЗ не найбільші у Росії, але він має значну глибину, виробляє світлі нафтопродукти, зокрема бензини. Потужність заводу – 6 млн тонн нафти на рік. Власник – компанія "ФортеІнвест".

Протягом 5-6 квітня в Орську прорвало дві насипні греблі на річці Урал, у регіоні було введено режим надзвичайної ситуації. У місті оголосили про термінову евакуацію селища Нікель, розташованого впритул до нафтопереробного заводу.

У зону затоплення потрапили залізничні колії, що означає обмеження відвантаження нафтопродуктів, а як наслідок – зупинку перероблювання, тому що це безперервний процес.

Джерело: Агентство

Місцева влада заявила, що "повенева обстановка в Орську розвивається за найгіршим сценарієм".