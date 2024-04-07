В России из-за наводнения остановился еще один нефтеперерабатывающий завод
В России остановился еще один нефтеперерабатывающий завод – ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орске. Причиной стал не украинский дрон, а наводнение, сообщила пресс-служба предприятия.
Объемы переработки Орского НПЗ не самые большие в России, но он имеет значительную глубину, производит светлые нефтепродукты, в том числе бензины. Мощность завода – 6 млн тонн нефти в год. Владелец – компания "ФортеИнвест".
В течение 5-6 апреля в Орске прорвало две насыпные дамбы на реке Урал, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В городе объявили о срочной эвакуации поселка Никель, расположенного вплотную к нефтеперерабатывающему заводу.
В зону затопления попали железнодорожные пути, что означает ограничение отгрузки нефтепродуктов, а как следствие – остановку переработки, потому что это непрерывный процесс.
Местные власти заявили, что "паводковая обстановка в Орске развивается по худшему сценарию".
- 12 марта Украина атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".
- С 31 марта на внеплановый ремонт остановился подконтрольный Газпрому Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ).