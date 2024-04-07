В России из-за наводнения остановился еще один нефтеперерабатывающий завод

Второй по величине город в Оренбургской области России затопил. Это привело к остановке еще одного НПЗ

Фото: Орскнефтеоргсинтез

В России остановился еще один нефтеперерабатывающий завод – ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орске. Причиной стал не украинский дрон, а наводнение, сообщила пресс-служба предприятия.

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"В связи с аномальным паводком, во избежании экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", — сообщил представитель компании.

Объемы переработки Орского НПЗ не самые большие в России, но он имеет значительную глубину, производит светлые нефтепродукты, в том числе бензины. Мощность завода – 6 млн тонн нефти в год. Владелец – компания "ФортеИнвест".

В течение 5-6 апреля в Орске прорвало две насыпные дамбы на реке Урал, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В городе объявили о срочной эвакуации поселка Никель, расположенного вплотную к нефтеперерабатывающему заводу.

В зону затопления попали железнодорожные пути, что означает ограничение отгрузки нефтепродуктов, а как следствие – остановку переработки, потому что это непрерывный процесс.

Источник: Агентство

Местные власти заявили, что "паводковая обстановка в Орске развивается по худшему сценарию".