Дроны СБУ ночью атаковали российские НПЗ и аэродром: там были десятки самолетов – источник

После попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала, отметил собеседник LIGA.net

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

В ночь на 27 апреля Служба безопасности Украины устроила массированную атаку беспилотников на военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в спецслужбах.

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По данным собеседника издания, удалось атаковать военный аэродром "Кущевск", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России. Это была совместная спецоперация СБУ и Сил обороны.

На атакованном аэродроме, по данным собеседника, размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства РЭБ. А на Ильском и Славянском НПЗ дроны целились по ректификационным и атмосферным колоннам. Это ключевые технологические объекты заводов.

После попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "хлопок" пылает и будет пылать", – отметил собеседник издания.

Осторожно, в видео содержится ненормативная лексика.

Утром 27 апреля Минобороны РФ заявило, что над территорией Краснодарского края ночью якобы уничтожили 66 украинских дронов и еще два – над Крымским полуостровом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждал, что украинские дроны пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Telegram-канал Astra со ссылкой на источники писал, что в результате атаки на военный аэродром на Кубани повреждены самолеты.

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит ГУР.

В ночь на 20 апреля СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны и Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины масштабно атаковали беспилотниками восемь российских областей: целью была энергетическая инфраструктура. Под удар БпЛА, в частности, попали НПЗ в Смоленской области.

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