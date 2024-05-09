В ночь на 9 мая российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о якобы атаке украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ, впоследствии это подтвердили местные власти.

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По словам жителей Юровки, на которых ссылаются пропагандисты, взрывы прогремели около 02:00 и продолжались до 03:00. Впоследствии оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку беспилотников на Славянский нефтеперерабатывающий завод.

"Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждены несколько резервуаров", – говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в результате атаки якобы погиб один человек.

Telegram-каналы врага опубликовали видео с применением беспилотника по НПЗ: в ролике слышен звук дрона, сопровождаемое взрывом попадание и яркая вспышка в небе.

LIGA.net обратилась за комментарием к Силам обороны и разведки.

Удары Украины по российским НПЗ привели к тому, что объемы экспорта нефтепродуктов из России рухнули до уровня 2020 года.

В апреле 2024 года Украина совершила трехнедельную паузу в ударах по российским НПЗ. Они возобновились 27 апреля, когда были атакованы Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае, а 30 апреля под удар беспилотника попал мощный Рязанский НПЗ.

Министр обороны США Ллойд Остин советовал Украине сосредоточиться на приоритетных военных целях, а не атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории врага.

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