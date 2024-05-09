У ніч проти 9 травня російські пропагандистські Telegram-канали заявили про нібито атаку українських безпілотників на нафтопереробний завод у селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ, згодом це підтвердила місцева влада.

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За словами жителів Юрівки, на яких посилаються пропагандисти, вибухи пролунали близько 02:00 та тривали до 03:00. Згодом оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку безпілотників на Слов'янський нафтопереробний завод.

"Близько шести БпЛА було придушено, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів", – йдеться у повідомленні.

За даними оперштабу, внаслідок атаки нібито загинула одна людина.

Telegram-канали ворога опублікували відео із застосуванням безпілотника по НПЗ: у ролику чути звук мотора дрона, влучання, яке супроводжувалося вибухом, і яскравий спалах у небі.

LIGA.net звернулася за коментарем до Сил оборони й розвідки.

Удари України по російських НПЗ призвели до того, що обсяги експорту нафтопродуктів з Росії обвалилися до рівня 2020 року.

У квітні 2024 року Україна зробила тритижневу паузу в ударах по російських НПЗ. Вони відновились 27 квітня, коли були атаковані Ільський і Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, а 30 квітня під удар безпілотника потрапив потужний Рязанський НПЗ.

Міністр оборони США Ллойд Остін радив Україні зосередитись на пріоритетних воєнних цілях, а не атакувати нафтопереробні заводи на території ворога.

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