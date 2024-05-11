Дрони української розвідки атакували волгоградський нафтозавод "Лукойлу" – джерело

Останніми днями дрони ГУР і СБУ регулярно атакують об'єкти на території держави-агресорки

Лукойл-Волгограднафтопереробка (Фото - wikipedia.org)

У ніч проти 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували російський Волгоградський нафтопереробний завод. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР.

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За його словами, о 03:45 Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднафтопереробка" атакували безпілотники української розвідки, в результаті чого постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6". Поточний стан установок уточнюється.

Відомо, що пошкоджень зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

Російська влада традиційно заявила, що нібито перехопила безпілотники. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров сказав, що дрони були "перехоплені та нейтралізовані". За його словами, обійшлося нібито без пошкоджень цивільних та військових об'єктів.

У ніч проти 9 травня дрони СБУ вразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані.

У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області Росії.

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