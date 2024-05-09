"Рекорд дальності у 1500 км". Нафтозавод окупантів у Башкирії атакував дрон СБУ – джерело
У четвер, 9 травня, дрон Служби безпеки України завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в Силах безпеки та оборони, а російські пабліки у соцмережах розповсюдили кадри з місця події. Обережно, у відео є ненормативна лексика.
Після інформації про нічну атаку дронів СБУ на перевантажувальні нафтобази в Краснодарському краї співрозмовник LIGA.net повідомив про ще один удар, завданий українською спецслужбою.
За його словами, це був "історичний рекорд" за дальністю удару – дрон подолав відстань у 1500 км.
Далекобійний безпілотник "завітав" до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават". Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.
Співрозмовник наголосив, що цей завод є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтоперероблення й нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива й інших видів нафтопродуктів.
Удару було завдано близько 11:00 за київським часом, на місці почалася пожежа. Постраждалих, за даними місцевої влади, немає.
- У квітні 2024 року Україна зробила тритижневу паузу в ударах по російських НПЗ. Вони відновилися 27 квітня, коли були атаковані Ільський і Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, а 30 квітня під удар безпілотника потрапив потужний Рязанський НПЗ.
- 6 травня повідомлялося, що російський НПЗ у Туапсе відновив роботу після удару дронів, але на ремонт пішло три місяці.