У четвер, 9 травня, дрон Служби безпеки України завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в Силах безпеки та оборони, а російські пабліки у соцмережах розповсюдили кадри з місця події. Обережно, у відео є ненормативна лексика.

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Після інформації про нічну атаку дронів СБУ на перевантажувальні нафтобази в Краснодарському краї співрозмовник LIGA.net повідомив про ще один удар, завданий українською спецслужбою.

За його словами, це був "історичний рекорд" за дальністю удару – дрон подолав відстань у 1500 км.

Далекобійний безпілотник "завітав" до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават". Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

Співрозмовник наголосив, що цей завод є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтоперероблення й нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива й інших видів нафтопродуктів.

Удару було завдано близько 11:00 за київським часом, на місці почалася пожежа. Постраждалих, за даними місцевої влади, немає.