В четверг, 9 мая, дрон Службы безопасности Украины нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны, а российские паблики в соцсетях распространили кадры с места происшествия. Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

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После информации о ночной атаке дронов СБУ на перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае собеседник LIGA.net сообщил о еще одном ударе, нанесенном украинской спецслужбой.

По его словам, это был "исторический рекорд" по дальности удара – дрон преодолел расстояние в 1500 км.

Дальнобойный беспилотник "посетил" республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.

Собеседник отметил, что этот завод является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

Удар был нанесен около 11:00 по киевскому времени, на месте начался пожар. Пострадавших, по данным местных властей, нет.