Дрони ГУР вдарили по нафтопереробному заводу у Калузькій області Росії – джерело
У результаті операції Головного управління розвідки в ніч на 10 травня був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українській спецслужбі.
На відео є нецензурна лексика.
За даними співрозмовника, удар був здійснений двома дронами-камікадзе.
Місцеві мешканці заявляли, що перед вибухами на території Першого заводу у небі було чутно звуки прольоту безпілотників та роботи протиповітряної оборони.
Після цього на місці влучання БпЛА почалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби загарбників, очевидці заявляли, що вогонь охопив місткості з дизельним пальним та мазутом, акцентує співрозмовник.
Окрім цього, інформацію про ураження НПЗ підтвердив й очільник Калузької області Владислав Шапша.
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Загалом співрозмовник так описує наслідки операції ГУР: з 00:45 до 01:25 на обʼєкті пролунало "пʼять потужних вибухів", унаслідок яких виникла масштабна пожежа, попередньо було уражено установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність – перероблення 1,2 млн тонн на рік), а також три цистерни з дизельним пальним та одну цистерну з мазутом.
Перший завод – це найбільше нафтохімічне підприємство у цій області РФ, займається перероблюванням товарної нафти й газоконденсату, розташовано у близько 300 км від українського кордону.
Співрозмовник надав два відео з місця події: на кадрах від місцевих видно велику пожежу на НПЗ після прильоту.
Українська воєнна розвідка вже атакувала цей об'єкт 15 березня цього ж року – тоді на відео був зафільмований приліт дрона по НПЗ.
Ось цей НПЗ на Google-мапах:
- 1 травня співрозмовник LIGA.net повідомив, що внаслідок операції ГУР за допомогою безпілотників на території Росії було уражено Рязанський НПЗ.
- У ніч проти 9 травня дрони СБУ вразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.
- Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.
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