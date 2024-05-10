У результаті операції Головного управління розвідки в ніч на 10 травня був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в українській спецслужбі.

На відео є нецензурна лексика.

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За даними співрозмовника, удар був здійснений двома дронами-камікадзе.

Місцеві мешканці заявляли, що перед вибухами на території Першого заводу у небі було чутно звуки прольоту безпілотників та роботи протиповітряної оборони.

Після цього на місці влучання БпЛА почалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби загарбників, очевидці заявляли, що вогонь охопив місткості з дизельним пальним та мазутом, акцентує співрозмовник.

Окрім цього, інформацію про ураження НПЗ підтвердив й очільник Калузької області Владислав Шапша.

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Загалом співрозмовник так описує наслідки операції ГУР: з 00:45 до 01:25 на обʼєкті пролунало "пʼять потужних вибухів", унаслідок яких виникла масштабна пожежа, попередньо було уражено установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність – перероблення 1,2 млн тонн на рік), а також три цистерни з дизельним пальним та одну цистерну з мазутом.

Перший завод – це найбільше нафтохімічне підприємство у цій області РФ, займається перероблюванням товарної нафти й газоконденсату, розташовано у близько 300 км від українського кордону.

Співрозмовник надав два відео з місця події: на кадрах від місцевих видно велику пожежу на НПЗ після прильоту.

Українська воєнна розвідка вже атакувала цей об'єкт 15 березня цього ж року – тоді на відео був зафільмований приліт дрона по НПЗ.

Ось цей НПЗ на Google-мапах:

1 травня співрозмовник LIGA.net повідомив, що внаслідок операції ГУР за допомогою безпілотників на території Росії було уражено Рязанський НПЗ.

повідомив, що внаслідок операції ГУР за допомогою безпілотників на території Росії було уражено Рязанський НПЗ. У ніч проти 9 травня дрони СБУ вразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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