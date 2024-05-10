У ніч проти 10 травня безпілотники атакували в Калузькій області Росії нафтопереробне підприємство "Перший завод". Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

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За їхніми даними, близько 01:00 в Дзержинському районі Калузької області було чутно звуки вибухів. Як повідомили місцеві мешканці, на яких посилаються пропагандисти, незадовго до цього були чутні характерні звуки прольоту кількох безпілотників.

Росіяни пишуть, що після вибухів на підприємстві почалась пожежа. Відповідні відео з’явились у місцевих пабліках.

Згодом пропагандистський ресурс РІА Новості повідомив, що пожежа на заводі виникла нібито через падіння безпілотника. Горять три ємності з дизельним пальним та одна ємність з мазутом. Постраждалих начебто немає.

Місцева російська влада поки не прокоментувала подію.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.

У ніч проти 15 березня цей НПЗ у Калузькій області вже був атакований дронами.

У ніч проти 9 травня дрони СБУ вразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

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