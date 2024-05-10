В ночь на 10 мая беспилотники атаковали в Калужской области России нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод". Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

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По их данным, около 01:00 в Дзержинском районе Калужской области были слышны звуки взрывов. Как сообщили местные жители, на которых ссылаются пропагандисты, незадолго до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких беспилотников.

Россияне пишут, что после взрывов на предприятии начался пожар. Соответствующие видео появились в местных пабликах.

Позже пропагандистский ресурс РИА Новости сообщил, что пожар на заводе возник якобы из-за падения беспилотника. Горят три емкости с дизельным горючим и одна емкость с мазутом. Пострадавших якобы нет.

Местные российские власти пока не прокомментировали событие.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.

В ночь на 15 марта этот НПЗ в Калужской области уже был атакован дронами.

В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

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