Дроны ГУР ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области России – источник
В результате операции Главного управления разведки в ночь на 10 мая был атакован нефтеперерабатывающий завод "Первый завод" в Калужской области России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в украинской спецслужбе.
На видео имеется нецензурная лексика.
По данным собеседника, удар был совершен двумя дронами-камикадзе.
Местные жители заявляли, что перед взрывами на территории Первого завода в небе были слышны звуки пролета беспилотников и работы противовоздушной обороны.
После этого на месте попадания БпЛА начался сильный пожар, туда прибыли экстренные службы захватчиков, очевидцы заявляли, что огонь охватил емкости с дизельным горючим и мазутом, акцентирует собеседник.
Кроме этого, информацию о поражении НПЗ подтвердил и глава Калужской области Владислав Шапша.
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В общем, собеседник так описывает последствия операции ГУР: с 00:45 по 01:25 на объекте прозвучало "пять мощных взрывов", в результате которых возник масштабный пожар, предварительно была поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность – переработка 1,2 млн тонн в год), а также три цистерны с дизельным горючим и одна цистерна с мазутом.
Первый завод – крупнейшее нефтехимическое предприятие в этой области РФ, занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата, расположено в около 300 км от украинской границы.
Собеседник предоставил два видео с места происшествия: на кадрах от местных виден большой пожар на НПЗ после прилета.
Украинская военная разведка уже атаковала этот объект 15 марта этого же года – тогда на видео был снят прилет дрона по НПЗ.
Вот этот НПЗ на Google-картах:
- 1 мая собеседник LIGA.net сообщил, что в результате операции ГУР с помощью беспилотников на территории России был поражен Рязанский НПЗ.
- В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.
- В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.
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