В результате операции Главного управления разведки в ночь на 10 мая был атакован нефтеперерабатывающий завод "Первый завод" в Калужской области России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в украинской спецслужбе.

На видео имеется нецензурная лексика.

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По данным собеседника, удар был совершен двумя дронами-камикадзе.

Местные жители заявляли, что перед взрывами на территории Первого завода в небе были слышны звуки пролета беспилотников и работы противовоздушной обороны.

После этого на месте попадания БпЛА начался сильный пожар, туда прибыли экстренные службы захватчиков, очевидцы заявляли, что огонь охватил емкости с дизельным горючим и мазутом, акцентирует собеседник.

Кроме этого, информацию о поражении НПЗ подтвердил и глава Калужской области Владислав Шапша.

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В общем, собеседник так описывает последствия операции ГУР: с 00:45 по 01:25 на объекте прозвучало "пять мощных взрывов", в результате которых возник масштабный пожар, предварительно была поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность – переработка 1,2 млн тонн в год), а также три цистерны с дизельным горючим и одна цистерна с мазутом.

Первый завод – крупнейшее нефтехимическое предприятие в этой области РФ, занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата, расположено в около 300 км от украинской границы.

Собеседник предоставил два видео с места происшествия: на кадрах от местных виден большой пожар на НПЗ после прилета.

Украинская военная разведка уже атаковала этот объект 15 марта этого же года – тогда на видео был снят прилет дрона по НПЗ.

Вот этот НПЗ на Google-картах:

1 мая собеседник LIGA.net сообщил, что в результате операции ГУР с помощью беспилотников на территории России был поражен Рязанский НПЗ.

сообщил, что в результате операции ГУР с помощью беспилотников на территории России был поражен Рязанский НПЗ. В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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