Российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что в ночь на 12 мая беспилотники атаковали Волгоградскую область, в результате чего возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе.

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По данным пропагандистов, взрывы прогремели около 02:30 по местному времени. До этого сообщалось о "характерном звуке беспилотника, пролетающего по городу".

Местные власти утверждают, что дроны были якобы подавлены системами радиоэлектронной борьбы, после чего их обломки упали на территории НПЗ и возник пожар, который "оперативно потушили". Местные Telegram-каналы опубликуют видео с масштабным возгоранием объекта – тот горит и сейчас.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане.

В ночь на 10 мая в результате операции ГУР был атакован нефтеперерабатывающий завод "Первый завод" в Калужской области России.

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