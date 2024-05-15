Россияне заявили о дроновой атаке на нефтебазу в Ростовской области

Фото и видео с места происшествия россияне не распространяли. В то же время губернатор Ростовской области признал, что два дрона ударили по нефтебазе

Нефтебаза (Иллюстративное фото/ресурс оккупантов)

Российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 15 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области.

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Губернатор Василий Голубев подтвердил попадание двух дронов по объекту. Он утверждает, что возгорания в результате атаки не произошло, жертв тоже нет.

"Сегодня утром в результате атаки двух БпЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не привело. Пострадавших нет", – написал Голубев.

Фото и видео с места происшествия россияне не распространяли.

Ночью также раздавались взрывы во временно оккупированном Севастополе. оккупанты утверждают, что были попадания в районе аэродрома "Бельбек". LIGA.net обратилась за комментарием к представителям Сил обороны и разведки.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане.

В ночь на 10 мая в результате операции ГУР было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области России.

В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.

В ночь на 13 мая дроны СБУ поразили электроподстанцию в Липецкой и нефтебазу в Белгородской областях РФ.

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