Вечером 14 мая в российском городе Балашиха загорелась электроподстанция, о чем сообщили представители местных властей. По данным пропагандистских Telegram-каналов, пожар произошел на территории воинской части Федеральной службы безопасности РФ.

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"На одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне Павлино сегодня произошло возгорание. Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушен. Подача электричества в дома возобновлена", - написал городской голова Балашихи Сергей Юров.

Некоторые российские СМИ предположили, что кто-то мог специально поджечь объект.

По данным пропагандистов, пожар произошел на подстанции местного завода "Прогресс". На его территории, как утверждают россияне, расположена военная часть ФСБ №35533.

Согласно данным сайта Agentura, эта военная часть входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ. Как сообщают, центр занимается разработкой и производством и тестированием электронных носителей разных программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий.

В ночь на 13 мая беспилотники атаковали Липецкую область, поднялся пожар на электроподстанции.

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