Ввечері 14 травня у російському місті Балашиха спалахнула електропідстанція, про що повідомили представники місцевої влади. За даними пропагандистських Telegram-каналів, пожежа сталася на території військової частини Федеральної служби безпеки РФ.

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"На одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні Павлино сьогодні сталося загоряння. Усі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію, зараз пожежу загасили. Подачу електрики в будинки відновлено", – написав міський голова Балашихи Сергій Юров.

Деякі російські ЗМІ припустили, що хтось міг спеціально підпалити об'єкт.

За даними пропагандистів, пожежа сталася на підстанції місцевого заводу "Прогрес". На його території, як стверджують росіяни, розташовано військову частину ФСБ №35533.

Згідно з даними сайту Agentura, ця військова частина входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ. Як повідомляють, у центрі розробляють, виробляють та тестують електронні носії різних програм для військового комплексу країни і цивільних підприємств.

В ніч проти 13 травня безпілотники атакували Липецьку область, здійнялася пожежа на електропідстанції.

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