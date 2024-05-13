У Липецькій області загорілася електропідстанція, росіяни заявили про атаку дронів – відео

Пропагандисти опублікували відео, на якому видно влучання щонайменше двох безпілотників

Електропідстанція (Ілюстративне фото: ресурси російських пропагандистів)

В ніч проти 13 травня безпілотники атакували Липецьку область, здійнялася пожежа на електропідстанції. Про це повідомили представники місцевої влади та пропагандистські Telegram-канали.

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Інцидент відбувся близько 04:00 за київським часом.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав, що на території Становлянського округу було нібито придушено БпЛА, уламки якого впали на території електропідстанції.

Водночас пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як кілька безпілотників влучають в об'єкт.

Також під дроновими атаками опинилися Курська та Бєлгородська області.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ вразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того самого дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані.

У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР було атаковане нафтопереробне підприємство "Перший завод" у Калузькій області Росії.

В ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії.

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