В Липецкой области загорелась электроподстанция, россияне заявили об атаке дронов – видео

Пропагандисты опубликовали видео, на котором видны попадания по меньшей мере двух беспилотников

Электроподстанция (Иллюстративное фото: ресурсы российских пропагандистов)

В ночь на 13 мая беспилотники атаковали Липецкую область, вспыхнул пожар на электроподстанции. Об этом сообщили представители местных властей и пропагандистские Telegram-каналы.

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Инцидент произошел около 04:00 по киевскому времени.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что на территории Становлянского округа был якобы подавлен БпЛА, обломки которого упали на территории электроподстанции.

В то же время, пропагандисты опубликовали видео, на котором видно, как несколько беспилотников попадают в объект.

Также под дроновыми атаками оказались Курская и Белгородские области.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане.

В ночь на 10 мая в результате операции ГУР было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области России.

В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.

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