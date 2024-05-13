В Липецкой области загорелась электроподстанция, россияне заявили об атаке дронов – видео
В ночь на 13 мая беспилотники атаковали Липецкую область, вспыхнул пожар на электроподстанции. Об этом сообщили представители местных властей и пропагандистские Telegram-каналы.
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Инцидент произошел около 04:00 по киевскому времени.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что на территории Становлянского округа был якобы подавлен БпЛА, обломки которого упали на территории электроподстанции.
В то же время, пропагандисты опубликовали видео, на котором видно, как несколько беспилотников попадают в объект.
Также под дроновыми атаками оказались Курская и Белгородские области.
- В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.
- В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане.
- В ночь на 10 мая в результате операции ГУР было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области России.
- В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.
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