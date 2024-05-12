В Белгороде обрушился подъезд 10-этажного дома. Появился момент взрыва – видео

Кадры обрушенного дома (Источник: Вячеслав Гладков)

В российском городе Белгород обрушился подъезд 10-этажного дома, россияне заявили о звуке взрыва. Есть информация о погибших, часть жильцов дома находятся под завалами.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Об инциденте стало известно из Telergram-каналов врага около 11:30 по киевскому времени.

Что стало причиной разрушения – неизвестно. Местные власти утверждают, что это якобы "обстрел со стороны ВСУ", в то же время пропагандистские ресурсы писали, что в городе работает противовоздушная оборона.

Россияне утверждают, что пятеро жильцов дома погибли. Впоследствии Следственный комитет РФ отчитался об одной погибшей женщине и 28 раненых.

Также в сети появилось видео момента обрушения дома.

ДОПОЛНЕНО в 12:48. Крыша дома в Белгороде также обрушилась, под завал попали несколько спасателей, сообщили пропагандисты и опубликовали видео.

15 февраля 2024 года в Белгороде раздались взрывы – тогда россияне заявили о прилете в ТЦ.

14 марта в Белгороде российские власти заявили об обстреле. Ответственность за удары взяли на себя бойцы РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Утром 12 апреля в Белгороде беспилотник попал в административное здание Газпрома.

Читайте также: В Белгороде в ночь на 9 мая раздавались взрывы: в городе пожары, повреждены дома и машины – фото