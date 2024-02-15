В российском Белгороде днем 15 февраля прогремели взрывы, местные Telegram-каналы сообщают о погибших и пострадавших. Предварительно, российская ракета упала на торговый центр.

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Около 11:20 в городе объявили воздушную тревогу, раздался взрыв. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал россиян спрятаться в укрытиях. В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики из Белгородской области.

Впоследствии российские пропагандистские ресурсы опубликовали фото и видео торгового центра в Белгороде – там существенные повреждения. По информации пропагандистов и городских каналов, известно о по меньшей мере пяти погибших и 10 пострадавших.

Официальных данных от местных властей пока нет.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ОБНОВЛЕНО в 12:48. Гладков заявил о пяти погибших и 18 раненых в городе. Также, по его словам, в Белгороде повреждены частные дома, многоэтажки, территория промышленного предприятия, магазин и другое.

В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.

Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля – трое пострадавших и разрушения домов.

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