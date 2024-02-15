У Дніпропетровській, Хмельницькій і Полтавській областях РФ атакувала цивільні об'єкти — деталі
У Дніпропетровській, Хмельницькій і Полтавській областях російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі. Про це повідомили місцеві обласні військові адміністрації.
Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак написав, що під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Подробиць поки що немає. Чиновник подякував силам протиповітряної оборони.
На Хмельниччині є пошкодження цивільних об'єктів, інформації про постраждалих немає, усі служби працюють.
Також уночі було влучання в складське приміщення у Миргородському районі Полтавської області, була пожежа на площі 100 кв. м, обійшлося без жертв.
Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- З самого ранку 7 лютого Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. ДСНС повідомила, що в багатоповерхівці в Голосіївському районі з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої людини. 19 людей отримали травми, евакуйовано 60 мешканців будинку, потерпілим надавали допомогу медики та психологи ДСНС.
- Внаслідок ворожої атаки уламками ракети у столиці було пошкоджено дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі без електроенергії.
- Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники влучили по Миколаєву: в результаті загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.
- Унаслідок масованої російської атаки в Києві загинули троє людей, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.
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