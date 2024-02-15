У Дніпропетровській, Хмельницькій і Полтавській областях РФ атакувала цивільні об'єкти — деталі

Унаслідок ракетної атаки російських окупантів є пошкодження інфраструктури та цивільних об'єктів

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

У Дніпропетровській, Хмельницькій і Полтавській областях російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі. Про це повідомили місцеві обласні військові адміністрації.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак написав, що під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Подробиць поки що немає. Чиновник подякував силам протиповітряної оборони.

На Хмельниччині є пошкодження цивільних об'єктів, інформації про постраждалих немає, усі служби працюють.

Також уночі було влучання в складське приміщення у Миргородському районі Полтавської області, була пожежа на площі 100 кв. м, обійшлося без жертв.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

З самого ранку 7 лютого Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. ДСНС повідомила, що в багатоповерхівці в Голосіївському районі з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої людини. 19 людей отримали травми, евакуйовано 60 мешканців будинку, потерпілим надавали допомогу медики та психологи ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети у столиці було пошкоджено дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники влучили по Миколаєву: в результаті загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

Унаслідок масованої російської атаки в Києві загинули троє людей, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.

Читайте також: У Львові та Запоріжжі є прильоти. Інфраструктура, вибиті вікна у житлових будинках, поранений