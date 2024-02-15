В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях РФ атаковала гражданские объекты

В результате ракетной атаки российских оккупантов есть повреждения инфраструктуры и гражданских объектов

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре. Об этом сообщили местные областные военные администрации.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. Подробностей пока нет. Чиновник поблагодарил силы противовоздушной обороны.

В Хмельницкой области есть повреждения гражданских объектов, информации о пострадавших нет, все службы работают.

Также ночью было попадание в складское помещение в Миргородском районе Полтавской области, был пожар на площади 100 кв. м, обошлось без жертв.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

С самого утра 7 февраля Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. ГСЧС сообщила, что в многоэтажке в Голосеевском районе из-под завалов деблокировано тело четвертого погибшего человека. 19 человек получили травмы, эвакуированы 60 жильцов дома, пострадавшим оказывали помощь медики и психологи ГСЧС.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

В результате массированной российской атаки в Киеве погибли три человека, более 10 пострадали в Голосеевском и Днепровском районах.

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