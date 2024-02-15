Ту-95МС запустили ракеты Х-101 по Украине. Взрывы в Киеве, Днепре, Запорожье и Львове

Крылатые ракеты зафиксированы в разных областях, уже работают силы противовоздушной обороны

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину рано утром 15 февраля. LIGA.net ведет хронику очередного удара захватчиков.

Ночью Воздушные силы сообщили о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ и запуске крылатых ракет Х-101.

06:02. Ракеты маневрировали в Киевской области в направлении Черкасской, Винницкой и Житомирской.

06:05. Угроза для Ровно.

06:06. В Киевской областной военной администрации сообщали о работе противовоздушной обороны.

06:15. Корреспондент LIGA.net в столице сообщает о взрывах. Это подтверждает и военная администрация.

06:16. Несколько взрывов также были слышны в Днепре.

06:19. Новые ракеты в сторону Киева, также цели маневрируют в западных областях.

06:20. Взрывы прозвучали в Запорожье и Днепре. В последнем было как минимум три взрыва.

06:24. Ракеты заходят во Львовскую область.

06:28. Снова взрывы в Запорожье.

06:32. Взрывы слышны во Львове. Городской голова Андрей Садовой пишет, что угроза сохраняется.

06:36. Группа ракет двигается в сторону Ивано-Франковска.

06:44. Новые взрывы во Львове и Запорожье.

06:50. Ракета в направлении Тернополя.

Новость дополняется

С самого утра 7 февраля Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. ГСЧС сообщила, что в многоэтажке в Голосеевском районе из-под завалов деблокировано тело четвертого погибшего человека. 19 человек получили травмы, эвакуированы 60 жильцов дома, пострадавшим оказывали помощь медики и психологи ГСЧС, пишет ведомство.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

В результате массированной российской атаки в Киеве погиблитри человека, более 10 пострадали в Голосеевском и Днепровском районах.

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