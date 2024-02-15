Ту-95МС вдарили ракетами Х-101 по Україні. Вибухи у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Львові

Крилаті ракети зафіксовані в різних областях, уже працюють сили протиповітряної оборони

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну вранці 15 лютого. LIGA.net веде хроніку чергового удару загарбників.

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Уночі Повітряні сили повідомили про злет кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ і запуск крилатих ракет Х-101.

06:02. Ракети маневрували на Київщині у напрямку Черкаської, Вінницької та Житомирської.

06:05. Загроза для Рівного.

06:06. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

06:15. Кореспондент LIGA.net у столиці повідомляє про вибухи. Це підтверджує й військова адміністрація.

06:16. Декілька вибухів також було чути у Дніпрі.

06:19. Нові ракети у бік Києва, також цілі маневрують у західних областях.

06:20. Вибухи пролунали у Запоріжжі та Дніпрі.

06:24. Ракети заходять на Львівщину.

06:28. Знову вибухи у Запоріжжі.

06:32. Вибухи чути у Львові. Міський голова Андрій Садовий пише, що загроза зберігається.

06:36. Група ракет рухається у бік Івано-Франківська.

06:44. Нові вибухи у Львові та Запоріжжі.

06:50. Ракета у напрямку Тернополя.

07:03. Пішли відбої тривог. Про наслідки удару читайте у стрічці новин.

З самого ранку 7 лютого Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. ДСНС повідомила, що у багатоповерхівці в Голосіївському районі з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої людини. 19 осіб отримали травми, евакуйовано 60 мешканців будинку, постраждалим надавали допомогу медики та психологи ДСНС, пише відомство.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: внаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

Унаслідок масованої російської атаки у Києві загинули троє осіб, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.

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