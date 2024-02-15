Ту-95МС вдарили ракетами Х-101 по Україні. Вибухи у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Львові
Російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну вранці 15 лютого. LIGA.net веде хроніку чергового удару загарбників.
Уночі Повітряні сили повідомили про злет кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ і запуск крилатих ракет Х-101.
06:02. Ракети маневрували на Київщині у напрямку Черкаської, Вінницької та Житомирської.
06:05. Загроза для Рівного.
06:06. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу протиповітряної оборони.
06:15. Кореспондент LIGA.net у столиці повідомляє про вибухи. Це підтверджує й військова адміністрація.
06:16. Декілька вибухів також було чути у Дніпрі.
06:19. Нові ракети у бік Києва, також цілі маневрують у західних областях.
06:20. Вибухи пролунали у Запоріжжі та Дніпрі.
06:24. Ракети заходять на Львівщину.
06:28. Знову вибухи у Запоріжжі.
06:32. Вибухи чути у Львові. Міський голова Андрій Садовий пише, що загроза зберігається.
06:36. Група ракет рухається у бік Івано-Франківська.
06:44. Нові вибухи у Львові та Запоріжжі.
06:50. Ракета у напрямку Тернополя.
07:03. Пішли відбої тривог. Про наслідки удару читайте у стрічці новин.
- З самого ранку 7 лютого Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. ДСНС повідомила, що у багатоповерхівці в Голосіївському районі з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої людини. 19 осіб отримали травми, евакуйовано 60 мешканців будинку, постраждалим надавали допомогу медики та психологи ДСНС, пише відомство.
- Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
- Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: внаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.
- Унаслідок масованої російської атаки у Києві загинули троє осіб, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.
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