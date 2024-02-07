Київ. Двоє загиблих, понад 10 постраждалих, є руйнування й пожежа у будинку – відео, фото

Очільник МВС заявив, що під завалами багатоповерхівки, ймовірно, є загиблі

Фото: ДСНС

Унаслідок масованої російської атаки у Києві є постраждалі та руйнування, на місці працюють оперативні служби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Він повідомив, що постраждали близько десятка осіб у Голосіївському та Дніпровському районах, пошкоджені комунікації, на місцях працюють рятувальники та поліція.

У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – там підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу, зазначив міністр.

За словами Клименка, під завалами будинку, ймовірно, є загиблі.

Окрім цього, спалахнула будівля СТО та автомобілі, зазначив він.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 09:43 відомо вже про 11 постраждалих від ракетного удару у столиці.

ОНОВЛЕНО. Унаслідок російської атаки у Києві загинуло двоє людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

Згодом КМДА повідомила, що загалом у Києві загинуло троє людей, 16 поранено.

Суспільне публікує відео з пожежею у будинку:

З самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці. Повідомлялося про влучання у Харкові, постраждали двоє осіб.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

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