Киев. Двое погибших, более 10 пострадавших, есть разрушения и пожар в доме – видео, фото

Глава МВД заявил, что под завалами многоэтажки, вероятно, есть погибшие

Фото: ГСЧС

В результате массированной российской атаки в Киеве есть пострадавшие и разрушение, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Он сообщил, что пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах, повреждены коммуникации, на местах работают спасатели и полиция.

В Голосеевском районе есть разрушение в 18-этажном доме – там подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар, отметил министр.

По словам Клименко, под завалами дома, вероятно, погибшие.

Кроме того, вспыхнуло здание СТО и автомобили, отметил он.

Киевская городская военная администрация сообщила, что по состоянию на 09:43 известно уже об 11 пострадавших от ракетного удара в столице.

ОБНОВЛЕНО. В результате российской атаки в Киеве погибли два человека, сообщил президент Владимир Зеленский.

Впоследствии КГГА сообщила, что всего в Киеве погибли три человека, 16 ранены.

Суспільне публикует видео с пожаром в доме:

С самого утра Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине – ее ход в хронике. Сообщалось о попадании в Харькове, пострадали двое людей.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

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