Во Львове и Запорожье есть прилеты. Инфраструктура, выбиты окна в жилых домах, раненый
В Запорожье и Львове при массированном ракетном ударе российской армии рано утром 15 февраля есть попадания в объекты и повреждения. Об этом сообщили местные власти.
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Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что в нескольких домах на улице Научной взрывная волна повыбивала окна.
Информации о пострадавших пока нет.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о прилете по объекту инфраструктуры, ранен один человек.
Других подробностей пока нет.
Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- С самого утра 7 февраля Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. ГСЧС сообщила, что в многоэтажке в Голосеевском районе из-под завалов деблокировано тело четвертого погибшего человека. 19 человек получили травмы, эвакуированы 60 жильцов дома, пострадавшим оказывали помощь медики и психологи ГСЧС, пишет ведомство.
- В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.
- Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.
- В результате массированной российской атаки в Киеве погибли три человека, более 10 пострадали в Голосеевском и Днепровском районах.
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