У Львові та Запоріжжі є прильоти. Інфраструктура, вибиті вікна у житлових будинках, поранений

Унаслідок атаки російських окупантів вранці 15 лютого у Запоріжжі та Львові зафіксовано прильоти

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

У Запоріжжі та Львові під час масованого ракетного удару російської армії рано вранці 15 лютого є влучання в об'єкти та пошкодження. Про це повідомила місцева влада.

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у кількох будинках на вулиці Науковій вибухова хвиля повибивала вікна.

Інформації про постраждалих зараз немає.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про приліт по об'єкту інфраструктури, поранено одну людину.

Інших подробиць поки що немає.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

З самого ранку 7 лютого Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. ДСНС повідомила, що у багатоповерхівці в Голосіївському районі з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої людини. 19 осіб отримали травми, евакуйовано 60 мешканців будинку, постраждалим надавали допомогу медики та психологи ДСНС, пише відомство.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: внаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

Унаслідок масованої російської атаки у Києві загинули троє осіб, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.

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