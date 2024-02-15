У російському Бєлгороді вдень 15 лютого пролунали вибухи, місцеві Telegram-канали повідомляють про загиблих та постраждалих. Попередньо, російська ракета впала на торговельний центр.

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Близько 11:20 у місті оголосили повітряну тривогу, пролунав вибух. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков закликав росіян сховатися в укриттях. Саме тоді Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з Бєлгородської області.

Згодом російські пропагандистські ресурси опублікували фото та відео торговельного центру у Бєлгороді – там суттєві пошкодження. За інформацією пропагандистів та міських каналів, відомо про щонайменше п'ятьох загиблих та 10 постраждалих.

Офіційних даних від місцевої влади поки що немає.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

ОНОВЛЕНО о 12:48. Гладков заявив про пʼятьох загиблих та 18 поранених у місті. Також, за його словами, в Бєлгороді пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, територія промислового підприємства, магазин тощо.

У Дніпропетровській, Хмельницькій і Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі.

У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого є троє постраждалих і руйнування будинків.

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