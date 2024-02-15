Львів. З'явилися фото наслідків атаки росіян, летіло понад 10 ракет, перекрито рух — деталі

У Львові тимчасово перекрили вулицю Наукову, на місто летіло понад 10 російських ракет

Наслідки удару по Львову (Фото: Андрій Садовий/Telegram)

У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого є троє постраждалих і руйнування будинків. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За його словами, у будинках на вулиці Науковій постраждали двоє чоловіків і жінка, у них різані рани та гематома надбрівної ділянки.

Зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури у Львові, почалася пожежа. У 16 будинках на Науковій вибухова хвиля вибила частину вікон, пошкоджено припарковані машини.

На місці працюють усі служби.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що на обласний центр летіло понад 10 ракет. Наукова тимчасово перекрита, автобуси курсують вулицею Володимира Великого, трамвай ходить без змін.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

З самого ранку 7 лютого Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. ДСНС повідомила, що в багатоповерхівці в Голосіївському районі з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої людини. 19 осіб отримали травми, евакуйовано 60 мешканців будинку, потерпілим надавали допомогу медики та психологи ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети у столиці було пошкоджено дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники влучили по Миколаєву: в результаті загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

Унаслідок масованої російської атаки в Києві загинули троє людей, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.

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