Львов. Появились фото последствий атаки россиян, летело более 10 ракет, перекрыто движение

Во Львове временно перекрыли улицу Научную, на город летело более 10 российских ракет

Последствия удара по Львову (Фото: Андрей Садовой/Telegram)

Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля есть трое пострадавших и разрушения домов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, в домах на улице Научной пострадали двое мужчин и женщина, у них резаные раны и гематома надбровного участка.

Зафиксирован прилет в объект инфраструктуры во Львове, начался пожар. В 16 домах на Научной взрывная волна выбила часть окон, повреждены припаркованные машины.

На месте работают все службы.

Городской голова Андрей Садовой заявил, что на областной центр летело более 10 ракет. Улица Научная временно перекрыта, автобусы курсируют по улице Владимира Великого, трамвай ходит без изменений.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

С самого утра 7 февраля Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. ГСЧС сообщила, что в многоэтажке в Голосеевском районе из-под завалов деблокировано тело четвертого погибшего человека. 19 человек получили травмы, эвакуированы 60 жильцов дома, пострадавшим оказывали помощь медики и психологи ГСЧС.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

В результате массированной российской атаки в Киеве погибли три человека, более 10 пострадали в Голосеевском и Днепровском районах.

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