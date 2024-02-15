Росія атакувала Х-101, "Калібрами", "Іскандерами" та іншими. Збили 13 ракет різних типів

Пуск Іскандера (Ілюстративне фото)

У ніч проти 15 лютого Росія атакувала Україну 26 ракетами різних типів. Українським військовим вдалося збити 13 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зазначається, що ворог спрямував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичні ракети "Іскандер-М"/ KN-23, зенітні керовані ракети С-300, керовані авіаційні ракети Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

→ 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

→ Шість балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область РФ);

→ Дві крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ РФ);

→ Чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької області, Курська область РФ);

→ Дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область РФ).

Українським військовим вдалося збити 13 ракет різного типу:

→ Вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

→ Одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

→ Дві крилаті ракети "Калібр";

→ Дві керовані авіаційні ракети Х-59.

У Дніпропетровській, Хмельницькій і Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі.

У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого є троє постраждалих і руйнування будинків.

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