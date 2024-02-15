У Курській області палала нафтобаза "Польова". Туди прилетів безпілотник ГУР — фото та відео

У ніч проти 15 лютого невідомий безпілотник атакував нафтобазу в Курській області. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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На опублікованих відео можна побачити сильну пожежу на нафтобазі після прильоту.

За словами губернатора Романа Старовойта, постраждалих немає.

Співрозмовник LIGA.net у силовому блоці заявив, що атака була спеціальною операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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