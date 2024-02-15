В Курской области пылала нефтебаза "Полевая". Туда прилетел беспилотник ГУР — фото и видео
Дмитрий Гриниченко
Редактор новостей
Милана Головань
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на 15 февраля неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу в Курской области. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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На опубликованных видео можно заметить сильный пожар на нефтебазе после прилета.
По словам губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет.
Собеседник LIGA.net в силовом блоке заявил, что атака была специальной операцией Главного управления разведки Минобороны.
Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.
- 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.
- 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
- Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.
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