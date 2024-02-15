Россия атаковала Х-101, "Калибрами", "Искандерами" и другими. Сбили 13 ракет разных типов

Всего были зафиксированы пуски 26 российских ракет

Пуск Искандера (Иллюстративное фото)

В ночь на 15 февраля Россия атаковала Украину 26 ракетами разных типов. Украинским военным удалось сбить 13 из них, сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Враг направил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – "Калибр", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, зенитные управляемые ракеты С-300, управляемые авиационные ракеты Х-59.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

→ 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);

→ Шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская область РФ);

→ Две крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск РФ);

→ Четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской области, Курская область РФ);

→ Две зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область РФ).

Украинским военным удалось сбить 13 ракет разного типа:

→ Восемь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

→ Одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

→ Две крылатые ракеты "Калибр";

→ Две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.

Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля трое пострадавших и разрушение домов.

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