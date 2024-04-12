Российские Telegram-каналы сообщили, что утром 12 апреля в Белгороде беспилотник попал в административное здание Газпрома. Местные каналы публикуют видео с места.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об "атаке БпЛА самолетного типа".

"Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия", – написал он.

По словам Гладкова, в результате попадания якобы двое россиян получили ранения: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у другого – осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

Российские пропагандисты также пишут, что в Ростовской области под ударом дронов мог оказаться Новошахтинский НПЗ. LIGA.net обратилась за комментарием к представителям Сил обороны.

15 февраля 2024 года в Белгороде раздались взрывы – тогда россияне заявили о прилете в ТЦ.

14 марта в Белгороде российские власти заявили об обстреле. Ответственность за удары взяли на себя бойцы РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

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