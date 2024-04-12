Россияне пишут, что дрон влетел в админздание Газпрома, есть пострадавшие – видео
Российские Telegram-каналы сообщили, что утром 12 апреля в Белгороде беспилотник попал в административное здание Газпрома. Местные каналы публикуют видео с места.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об "атаке БпЛА самолетного типа".
"Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия", – написал он.
По словам Гладкова, в результате попадания якобы двое россиян получили ранения: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у другого – осколочные ранения верхней и нижней конечностей.
Российские пропагандисты также пишут, что в Ростовской области под ударом дронов мог оказаться Новошахтинский НПЗ. LIGA.net обратилась за комментарием к представителям Сил обороны.
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