Російські Telegram-канали повідомили, що вранці 12 квітня у Бєлгороді безпілотник влучив в адміністративну будівлю Газпрому. Місцеві канали публікують відео з місця.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про "атаку БпЛА літакового типу".

"Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства", – написав він.

За словами Гладкова, внаслідок влучання нібито двоє росіян дістали поранення: в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого – осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок.

Російські пропагандисти також пишуть, що в Ростовській області під ударом дронів міг опинитися Новошахтинський НПЗ. LIGA.net звернулась за коментарем до представників Сил оборони.

15 лютого 2024 року в Бєлгороді пролунали вибухи – тоді росіяни заявили про приліт у ТЦ.

14 березня у Бєлгороді російська влада заявила про обстріл. Відповідальність за удари взяли на себе бійці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

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