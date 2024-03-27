Вибухи у Бєлгороді. Росіяни заявили про приліт по адміністративній будівлі

Бєлгород (Ілюстративне фото: EPA)

У російському Бєлгороді вдень 27 березня пролунали вибухи, місцева влада заявила, що нібито український безпілотник вдарив по адміністративній будівлі.

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У соцмережах написали, що в Бєлгороді близько 16:00 пролунав потужний вибух внаслідок прильоту біля будівлі обласного управління Міністерства внутрішніх справ у центрі міста.

Як повідомили у міських пабліках, унаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії.

Місцеві пропагандисти заявили про нібито збиття трьох безпілотників.

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що удар прийшовся по адмінбудівлі в місті, внаслідок чого вибило вікна на третьому та четвертому поверхах, також посічено фасад будівлі.

Він додав, що відомо про постраждалу жінку.

Фото: соцмережі

15 лютого в Бєлгороді пролунали вибухи – тоді росіяни заявили про приліт у ТЦ.

14 березня у місті Бєлгород російська влада заявила про обстріл. Відповідальність за удари взяли на себе бійці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

14 березня РДК, ЛСР та Сибірський батальйон повідомили про масовані удари по російських військах у Бєлгородській та Курській областях та закликали місцеву владу евакуювати цивільних.

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