Вибухи у Бєлгороді. Росіяни заявили про приліт по адміністративній будівлі
У російському Бєлгороді вдень 27 березня пролунали вибухи, місцева влада заявила, що нібито український безпілотник вдарив по адміністративній будівлі.
У соцмережах написали, що в Бєлгороді близько 16:00 пролунав потужний вибух внаслідок прильоту біля будівлі обласного управління Міністерства внутрішніх справ у центрі міста.
Як повідомили у міських пабліках, унаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії.
Місцеві пропагандисти заявили про нібито збиття трьох безпілотників.
Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що удар прийшовся по адмінбудівлі в місті, внаслідок чого вибило вікна на третьому та четвертому поверхах, також посічено фасад будівлі.
Він додав, що відомо про постраждалу жінку.
- 15 лютого в Бєлгороді пролунали вибухи – тоді росіяни заявили про приліт у ТЦ.
- 14 березня у місті Бєлгород російська влада заявила про обстріл. Відповідальність за удари взяли на себе бійці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.
- 14 березня РДК, ЛСР та Сибірський батальйон повідомили про масовані удари по російських військах у Бєлгородській та Курській областях та закликали місцеву владу евакуювати цивільних.
Читайте також: Російські повстанці – владі Бєлгородщини: Закликаємо до евакуації місцевих, продовжимо удари