Взрывы в Белгороде. Россияне заявили о прилете по административному зданию
В российском Белгороде днем 27 марта прогремели взрывы, местные власти заявили, что якобы украинский беспилотник ударил по административному зданию.
В соцсетях написали, что в Белгороде около 16:00 прогремел мощный взрыв в результате прилета возле здания областного управления Министерства внутренних дел в центре города.
Как сообщили в городских пабликах, в результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии.
Местные пропагандисты заявили, что якобы были сбиты три беспилотника.
Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что удар пришелся по админзданию в городе, в результате чего выбило окна на третьем и четвертом этажах, также иссечен фасад здания.
Он добавил, что известно о пострадавшей женщине.
- 15 февраля в Белгороде прогремели взрывы – тогда россияне заявили о прилете в ТЦ.
- 14 марта в городе Белгород российские власти заявили об обстреле. Ответственность за удары взяли на себя бойцы РДК, ЛСР и Сибирского батальона.
- 14 марта РДК, ЛСР и Сибирский батальон сообщили о массированных ударах по российским войскам в Белгородской и Курской областях и призвали местные власти эвакуировать гражданских.
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