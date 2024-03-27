Взрывы в Белгороде. Россияне заявили о прилете по административному зданию

Белгород (Иллюстративное фото: EPA)

В российском Белгороде днем 27 марта прогремели взрывы, местные власти заявили, что якобы украинский беспилотник ударил по административному зданию.

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В соцсетях написали, что в Белгороде около 16:00 прогремел мощный взрыв в результате прилета возле здания областного управления Министерства внутренних дел в центре города.

Как сообщили в городских пабликах, в результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии.

Местные пропагандисты заявили, что якобы были сбиты три беспилотника.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что удар пришелся по админзданию в городе, в результате чего выбило окна на третьем и четвертом этажах, также иссечен фасад здания.

Он добавил, что известно о пострадавшей женщине.

Фото: соцсети

15 февраля в Белгороде прогремели взрывы – тогда россияне заявили о прилете в ТЦ.

14 марта в городе Белгород российские власти заявили об обстреле. Ответственность за удары взяли на себя бойцы РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

14 марта РДК, ЛСР и Сибирский батальон сообщили о массированных ударах по российским войскам в Белгородской и Курской областях и призвали местные власти эвакуировать гражданских.

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