Белгород и область с утра кто-то обстреливает. Прилеты, погибший и разрушения: фото, видео

Белгород и область с утра 14 марта находятся под обстрелом, есть разрушения, погибший и пострадавшие. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне заявляют, что их противовоздушная оборона сбила восемь воздушных целей на подлете к городу.

В результате прилета в автомобиль погиб водитель. В самом Белгороде есть повреждения частных домов и медицинского учреждения.

Также удар был нанесен по Грайворону, там есть один пострадавший.

Повреждены многоквартирный и частный дома, фасады учреждений культуры и коммунальных служб, сгорел автомобиль.

Ранее Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон анонсировали удары по военным объектам оккупантов в Белгороде и Курске.

Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

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