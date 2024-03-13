В Легионе Свобода России заявили, что продолжают удерживать часть поселка Теткино в Курской области РФ. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

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На записи можно увидеть бойцов с позывными "Апостол" и "Домовой", который разворачивают флаг Легиона в поселке.

"Штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше", — сказано в сообщении.

Также заявлено, что утром 13 марта оккупанты попытались атаковать с тыла, однако ЛСР удалось отбить атаку и ударить в ответ.

"О потерях противника – сможем сказать позже, но визуально — мы их потрепали", — отметили в соединении.

Там опубликовали видео боя от первого лица.

Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

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