У Легіоні Свобода Росії заявили, що продовжують утримувати частину селища Тьоткіно в Курській області РФ. Відповідне відео опублікувала пресслужба підрозділу.

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На записі можна побачити бійців із позивними "Апостол" та "Домовий", які розгортають прапор Легіону у селищі.

"Штурмовики передають привіт зі звільненої частини Тьоткіного. Просуваємося далі", – йдеться в повідомленні.

Також заявлено, що вранці 13 березня окупанти спробували атакувати з тилу, проте ЛСР вдалося відбити атаку та вдарити у відповідь.

"Стосовно втрат противника – зможемо сказати пізніше, але візуально – ми їх пошматували", – зазначили в поєднанні.

Там опублікували відео бою від першої особи.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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