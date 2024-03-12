Бої у РФ. Легіон Свобода Росії: Тримаємо вже наші позиції та рухаємось далі – фото

Закликали мешканців прикордоння країни-агресорки за можливості не залишати укриттів

Ілюстративне фото з 2023 року: EPA

Легіон Свобода Росії, котрий сформований з росіян та воює на боці України, повідомив про утримання нових позицій та просування далі на території РФ.

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Сьогодні ЛСР разом з Російським добровольчим корпусом та Сибірським батальйоном розпочали операцію у прикордонні країни-агресорки.

"День добіг кінця. На ніч путінським військам приготуватися. Закликаємо наших співгромадян, які живуть у прикордонній зоні, не втрачати пильності та по можливості не залишати укриттів. [...] А ми тримаємо вже наші позиції та просуваємось далі", – йдеться у повідомленні.

Також у з'єднанні показали фото, ймовірно, з нових позицій:

Фото: Telegram ЛСР

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У коментарі Українській правді доброволець Легіону Олексій Барановський заявив, що всі групи ЛСР як і раніше перебувають на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Він анонсував "спекотну ніч" для росіян та зазначив, що розв'язка їхнього походу "ще далеко", щонайменше – до так званих президентських виборів у РФ. Вони мають відбутися 15-17 березня.

За словами Барановського, ЛСР знищили кілька одиниць бронетехніки російських військ, а також він повідомив про причетність Легіону до ударів дронами по Бєлгороду.

Представник воєнної розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода зауважував, що російські формування, зокрема й ЛСР, діють на території РФ автономно та незалежно, виконуючи свої суспільно-політичні завдання.

Сьогодні вранці ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ та повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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