У мережі пишуть, що бійці Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону розпочали спільну операцію на території РФ та зайшли до Бєлгородської області. Першим цю інформацію опублікував колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який мешкає в Україні.

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За його словами, повстанці взяли під контроль прикордонне селище Лозова Рудка у Бєлгородській області.

Також триває стрілецький бій у Тьоткіному Курської області.

У російських пабліках викладають відео проїзду танків, яке зняли місцеві жителі.

Легіон Свобода Росії підтвердив операцію на кордоні і заявив, що таким чином його бійці "йдуть на вибори" в РФ.

"Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають", – заявив представник підрозділу.

Також у Легіоні розповіли, що перетнули кордон з Росією на танках.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що, ймовірно, противники режиму у Кремлі проводять спільні "заходи".

"На території РФ ці структури діють автономно, громадяни Росії, які входять до їхнього складу, врешті-решт, перебувають у себе на батьківщині", – сказав Юсов.

У квітні 2023 року в Генштабі на запит LIGA.net повідомили, що РДК не входить до складу ЗСУ. Проте, за словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону "Свобода Росії" займається ГУР.

6 вересня РДК заявив про новий рейд на територію РФ та ліквідацію щонайменше одного феесбешника.

31 жовтня РДК повідомив, що його бійці тепер воюють під Авдіївкою: беруть участь у штурмах ліній укріплень окупантів у районі коксохімічного заводу.

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