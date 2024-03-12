В сети пишут, что бойцы Российского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России и Сибирского батальона начали совместную операцию на территории РФ и зашли в Белгородскую область. Первым эту информацию опубликовал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, который живет в Украине.

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По его словам, повстанцы взяли под контроль приграничный поселок Лозовая Рудка в Белгородской области.

Также идет стрелковый бой в Теткино Курской области.

В российских пабликах выкладывают видео проезда танков, которое снято местными жителями.

Легион Свобода России подтвердил операцию на границе и заявил, что таким образом, его бойцы "идут на выборы" в РФ.

"Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны", — заявил представитель подразделения.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что, вероятно, противники режима в Кремле проводят общие "мероприятия".

"На территории РФ эти структуры действуют автономно, граждане России, которые входят в их состав, в конце концов, находятся у себя на родине", — сказал Юсов.

В апреле 2023 года в Генштабе по запросу LIGA.net сообщили, что РДК не входит в состав ВСУ. Однако, по словам источника LIGA.net в разведке, деятельность и РДК, и Легиона "Свобода России" курирует ГУР.

6 сентября РДК заявил о новом рейде на территорию РФ и ликвидации по меньшей мере одного ФСБшника.

31 октября РДК сообщил, что его бойцы теперь воюют под Авдеевкой: участвуют в штурмах линий укреплений оккупантов в районе коксохимического завода.

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