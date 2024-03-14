Бєлгород та область з ранку під обстрілом, відповідальність взяли РДК та Легіон: фото, відео

Бєлгород та область з ранку 14 березня перебувають під обстрілом, є руйнування, загиблий та постраждалі. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Росіяни заявляють, що їхня протиповітряна оборона збила вісім повітряних цілей на підльоті до міста.

Внаслідок прильоту в автомобіль загинув водій. У самому Бєлгороді є пошкодження приватних будинків та медичного закладу.

null

Також удару було завдано по Грайворону, там є один потерпілий.

Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, фасади закладів культури та комунальних служб, згорів автомобіль.

Відповідальність за удари взяли на себе бійці РДК, ЛСР і Сибірського батальйону. Командир РДК Денис Нікітін заявив, що підрозділи змушені відкрити вогонь, оскільки обстріли міст України з Бєлгорода не припиняються. Він закликав місцевих жителів евакуюватись.

Раніше Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

Дивіться також: "Просуваємося далі". Легіон Свобода Росії тримається у Тьоткіному Курської області: відео бою